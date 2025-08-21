Moedas / PCG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PCG: Pacific Gas & Electric Co
15.09 USD 0.14 (0.94%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PCG para hoje mudou para 0.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.02 e o mais alto foi 15.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCG Notícias
- UBS reduz preço-alvo das ações da PG&E para US$ 17 devido a preocupações com fundo para incêndios
- PG&E stock price target lowered to $17 by UBS on wildfire fund concerns
- Morgan Stanley eleva PG&E para peso neutro devido a perfil de risco melhorado
- Morgan Stanley upgrades PG&E stock to Equalweight on improved risk profile
- Ações da PG&E mantêm classificação Neutra no UBS em meio à evolução da legislação sobre incêndios
- PG&E stock holds Neutral rating at UBS amid evolving wildfire legislation
- Why PG&E (PCG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Company News for Sep 9, 2025
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Gavin Newsom Has an $18 Billion Plan to Shore Up California’s Utilities. It Isn’t Enough.
- Trump Says US 'Easily Beating' China In The AI Race, Compares It To Space Race And Cold War—Credits His Tariffs, Energy Policies - Meta Platforms (NASDAQ:META), VanEck Uranium and Nuclear ETF (ARCA:NLR)
- Trump's Nuclear Drive Fuels VanEck Uranium ETF 44% Rally As Microsoft, Google, Nvidia Chase AI-Powered Energy Boom - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Constellation Energy (NASDAQ:CEG)
- UBS reiterates Neutral rating on PG&E stock following CPUC capital cost cap increase
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- Why PG&E (PCG) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Walmart's miss pulls a major market segment lower
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
Faixa diária
15.02 15.27
Faixa anual
12.97 21.74
- Fechamento anterior
- 14.95
- Open
- 15.07
- Bid
- 15.09
- Ask
- 15.39
- Low
- 15.02
- High
- 15.27
- Volume
- 19.036 K
- Mudança diária
- 0.94%
- Mudança mensal
- -0.26%
- Mudança de 6 meses
- -12.06%
- Mudança anual
- -23.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh