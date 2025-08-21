Divisas / PCG
PCG: Pacific Gas & Electric Co
15.09 USD 0.14 (0.94%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PCG de hoy ha cambiado un 0.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.02, mientras que el máximo ha alcanzado 15.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PCG News
- Las acciones de PG&E mantienen calificación Neutral en UBS en medio de evolución de legislación sobre incendios forestales
- Why PG&E (PCG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- UBS reduce el precio objetivo de Edison International a 66 dólares desde 68 dólares
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- Las acciones de servicios públicos de California suben tras informe sobre aumento de 18.000 millones de dólares al fondo para incendios forestales
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Company News for Sep 9, 2025
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Gavin Newsom Has an $18 Billion Plan to Shore Up California’s Utilities. It Isn’t Enough.
- Trump Says US 'Easily Beating' China In The AI Race, Compares It To Space Race And Cold War—Credits His Tariffs, Energy Policies - Meta Platforms (NASDAQ:META), VanEck Uranium and Nuclear ETF (ARCA:NLR)
- Trump's Nuclear Drive Fuels VanEck Uranium ETF 44% Rally As Microsoft, Google, Nvidia Chase AI-Powered Energy Boom - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Constellation Energy (NASDAQ:CEG)
- ALERTA - ¿Viene un ‘Septiembre Rojo’ cripto? ¡Protégete con este portafolio!
- UBS reiterates Neutral rating on PG&E stock following CPUC capital cost cap increase
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- Why PG&E (PCG) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Walmart's miss pulls a major market segment lower
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
Rango diario
15.02 15.27
Rango anual
12.97 21.74
- Cierres anteriores
- 14.95
- Open
- 15.07
- Bid
- 15.09
- Ask
- 15.39
- Low
- 15.02
- High
- 15.27
- Volumen
- 17.311 K
- Cambio diario
- 0.94%
- Cambio mensual
- -0.26%
- Cambio a 6 meses
- -12.06%
- Cambio anual
- -23.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B