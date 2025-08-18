Валюты / PCG
PCG: Pacific Gas & Electric Co
14.95 USD 0.41 (2.67%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCG за сегодня изменился на -2.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.86, а максимальная — 15.38.
Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PCG
Дневной диапазон
14.86 15.38
Годовой диапазон
12.97 21.74
- Предыдущее закрытие
- 15.36
- Open
- 15.38
- Bid
- 14.95
- Ask
- 15.25
- Low
- 14.86
- High
- 15.38
- Объем
- 15.424 K
- Дневное изменение
- -2.67%
- Месячное изменение
- -1.19%
- 6-месячное изменение
- -12.88%
- Годовое изменение
- -24.34%
