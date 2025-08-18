КотировкиРазделы
PCG
PCG: Pacific Gas & Electric Co

14.95 USD 0.41 (2.67%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCG за сегодня изменился на -2.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.86, а максимальная — 15.38.

Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
14.86 15.38
Годовой диапазон
12.97 21.74
Предыдущее закрытие
15.36
Open
15.38
Bid
14.95
Ask
15.25
Low
14.86
High
15.38
Объем
15.424 K
Дневное изменение
-2.67%
Месячное изменение
-1.19%
6-месячное изменение
-12.88%
Годовое изменение
-24.34%
