Dövizler / PCG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PCG: Pacific Gas & Electric Co
14.90 USD 0.02 (0.13%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PCG fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.56 ve Yüksek fiyatı olarak 15.00 aralığında işlem gördü.
Pacific Gas & Electric Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCG haberleri
- Kaliforniya orman yangını yasası riski azaltıyor, Morgan Stanley PG&E’yi yükseltiyor
- California wildfire law eases risk, says Morgan Stanley upgrading PG&E
- UBS, yangın fonu endişeleriyle PG&E hisse fiyat hedefini 17 dolara düşürdü
- PG&E stock price target lowered to $17 by UBS on wildfire fund concerns
- Morgan Stanley, PG&E hissesini iyileşen risk profili nedeniyle Equalweight’e yükseltti
- Morgan Stanley upgrades PG&E stock to Equalweight on improved risk profile
- UBS, değişen yangın mevzuatı ortamında PG&E hissesi için Nötr görüşünü koruyor
- PG&E stock holds Neutral rating at UBS amid evolving wildfire legislation
- Why PG&E (PCG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Company News for Sep 9, 2025
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Gavin Newsom Has an $18 Billion Plan to Shore Up California’s Utilities. It Isn’t Enough.
- Trump Says US 'Easily Beating' China In The AI Race, Compares It To Space Race And Cold War—Credits His Tariffs, Energy Policies - Meta Platforms (NASDAQ:META), VanEck Uranium and Nuclear ETF (ARCA:NLR)
- Trump's Nuclear Drive Fuels VanEck Uranium ETF 44% Rally As Microsoft, Google, Nvidia Chase AI-Powered Energy Boom - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Constellation Energy (NASDAQ:CEG)
- UBS reiterates Neutral rating on PG&E stock following CPUC capital cost cap increase
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- Why PG&E (PCG) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Walmart's miss pulls a major market segment lower
Günlük aralık
14.56 15.00
Yıllık aralık
12.97 21.74
- Önceki kapanış
- 14.88
- Açılış
- 14.97
- Satış
- 14.90
- Alış
- 15.20
- Düşük
- 14.56
- Yüksek
- 15.00
- Hacim
- 19.744 K
- Günlük değişim
- 0.13%
- Aylık değişim
- -1.52%
- 6 aylık değişim
- -13.17%
- Yıllık değişim
- -24.60%
21 Eylül, Pazar