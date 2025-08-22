통화 / PCG
PCG: Pacific Gas & Electric Co
14.90 USD 0.02 (0.13%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PCG 환율이 오늘 0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.56이고 고가는 15.00이었습니다.
Pacific Gas & Electric Co 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
14.56 15.00
년간 변동
12.97 21.74
- 이전 종가
- 14.88
- 시가
- 14.97
- Bid
- 14.90
- Ask
- 15.20
- 저가
- 14.56
- 고가
- 15.00
- 볼륨
- 19.744 K
- 일일 변동
- 0.13%
- 월 변동
- -1.52%
- 6개월 변동
- -13.17%
- 년간 변동율
- -24.60%
