CotationsSections
Devises / PCG
Retour à Actions

PCG: Pacific Gas & Electric Co

14.90 USD 0.02 (0.13%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PCG a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.56 et à un maximum de 15.00.

Suivez la dynamique Pacific Gas & Electric Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PCG Nouvelles

Range quotidien
14.56 15.00
Range Annuel
12.97 21.74
Clôture Précédente
14.88
Ouverture
14.97
Bid
14.90
Ask
15.20
Plus Bas
14.56
Plus Haut
15.00
Volume
19.744 K
Changement quotidien
0.13%
Changement Mensuel
-1.52%
Changement à 6 Mois
-13.17%
Changement Annuel
-24.60%
20 septembre, samedi