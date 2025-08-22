通貨 / PCG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PCG: Pacific Gas & Electric Co
14.88 USD 0.21 (1.39%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PCGの今日の為替レートは、-1.39%変化しました。日中、通貨は1あたり14.86の安値と15.20の高値で取引されました。
Pacific Gas & Electric Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCG News
- カリフォルニア州の山火事法により、モルガン・スタンレーがPG&Eを格上げ
- California wildfire law eases risk, says Morgan Stanley upgrading PG&E
- UBSがPG&E株の目標価格を山火事基金懸念で17ドルに引き下げ
- PG&E stock price target lowered to $17 by UBS on wildfire fund concerns
- モルガン・スタンレー、リスクプロファイル改善によりPG&E株を「均衡」に格上げ
- Morgan Stanley upgrades PG&E stock to Equalweight on improved risk profile
- UBSはカリフォルニア州の山火事法案の進展を見守りながらPG&E株に中立評価を維持
- PG&E stock holds Neutral rating at UBS amid evolving wildfire legislation
- Why PG&E (PCG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Company News for Sep 9, 2025
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Gavin Newsom Has an $18 Billion Plan to Shore Up California’s Utilities. It Isn’t Enough.
- Trump Says US 'Easily Beating' China In The AI Race, Compares It To Space Race And Cold War—Credits His Tariffs, Energy Policies - Meta Platforms (NASDAQ:META), VanEck Uranium and Nuclear ETF (ARCA:NLR)
- Trump's Nuclear Drive Fuels VanEck Uranium ETF 44% Rally As Microsoft, Google, Nvidia Chase AI-Powered Energy Boom - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Constellation Energy (NASDAQ:CEG)
- UBS reiterates Neutral rating on PG&E stock following CPUC capital cost cap increase
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- Why PG&E (PCG) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Walmart's miss pulls a major market segment lower
1日のレンジ
14.86 15.20
1年のレンジ
12.97 21.74
- 以前の終値
- 15.09
- 始値
- 15.20
- 買値
- 14.88
- 買値
- 15.18
- 安値
- 14.86
- 高値
- 15.20
- 出来高
- 17.352 K
- 1日の変化
- -1.39%
- 1ヶ月の変化
- -1.65%
- 6ヶ月の変化
- -13.29%
- 1年の変化
- -24.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K