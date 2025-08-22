クォートセクション
PCG: Pacific Gas & Electric Co

14.88 USD 0.21 (1.39%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PCGの今日の為替レートは、-1.39%変化しました。日中、通貨は1あたり14.86の安値と15.20の高値で取引されました。

Pacific Gas & Electric Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.86 15.20
1年のレンジ
12.97 21.74
以前の終値
15.09
始値
15.20
買値
14.88
買値
15.18
安値
14.86
高値
15.20
出来高
17.352 K
1日の変化
-1.39%
1ヶ月の変化
-1.65%
6ヶ月の変化
-13.29%
1年の変化
-24.70%
