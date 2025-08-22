Währungen / PCG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PCG: Pacific Gas & Electric Co
14.88 USD 0.21 (1.39%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PCG hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.86 bis zu einem Hoch von 15.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCG News
- California wildfire law eases risk, says Morgan Stanley upgrading PG&E
- PG&E: UBS senkt Kursziel wegen Bedenken bei Waldbrandfonds auf 17 Dollar
- PG&E stock price target lowered to $17 by UBS on wildfire fund concerns
- Morgan Stanley upgrades PG&E stock to Equalweight on improved risk profile
- PG&E: UBS belässt Aktie auf ’Neutral’ – Gesetzgebung zu Waldbränden im Fokus
- PG&E stock holds Neutral rating at UBS amid evolving wildfire legislation
- Why PG&E (PCG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- Edison International: UBS senkt Kursziel auf 66 US-Dollar
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- Kalifornische Versorger im Aufwind: Waldbrandfonds soll um 18 Milliarden Dollar aufgestockt werden
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Company News for Sep 9, 2025
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Gavin Newsom Has an $18 Billion Plan to Shore Up California’s Utilities. It Isn’t Enough.
- Trump Says US 'Easily Beating' China In The AI Race, Compares It To Space Race And Cold War—Credits His Tariffs, Energy Policies - Meta Platforms (NASDAQ:META), VanEck Uranium and Nuclear ETF (ARCA:NLR)
- Trump's Nuclear Drive Fuels VanEck Uranium ETF 44% Rally As Microsoft, Google, Nvidia Chase AI-Powered Energy Boom - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Constellation Energy (NASDAQ:CEG)
- UBS reiterates Neutral rating on PG&E stock following CPUC capital cost cap increase
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- Why PG&E (PCG) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Walmart's miss pulls a major market segment lower
Tagesspanne
14.86 15.20
Jahresspanne
12.97 21.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.09
- Eröffnung
- 15.20
- Bid
- 14.88
- Ask
- 15.18
- Tief
- 14.86
- Hoch
- 15.20
- Volumen
- 17.352 K
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- -1.65%
- 6-Monatsänderung
- -13.29%
- Jahresänderung
- -24.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K