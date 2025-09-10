Moedas / OXM
OXM: Oxford Industries Inc
45.93 USD 0.20 (0.43%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OXM para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.93 e o mais alto foi 46.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Oxford Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OXM Notícias
- Oxford Industries Continues To Struggle But Trades At More Than 15x Earnings (NYSE:OXM)
- UBS mantém classificação neutra para Oxford Industries com preço-alvo de US$ 47
- UBS reiterates neutral rating on Oxford Industries stock with $47 price target
- Oxford Industries Q2 Earnings: Not Much To Celebrate (NYSE:OXM)
- Wall Street Lunch: Stubborn Retail Inflation Jeopardizes Big Fed Rate Cut (undefined:AAPL)
- Why Oxford Industries Stock Jumped 23% Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Preço-alvo das ações da Oxford Industries elevado para US$ 50 de US$ 47 pela Truist
- Oxford Industries stock price target raised to $50 from $47 at Truist
- Oxford Industries, Inc. (OXM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adobe, Oracle e Amazon sobem no pré-mercado; FedEx e UPS caem
- Adobe, Oracle and Amazon rise premarket; FedEx and UPS fall
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Oxford Industries, Inc. (OXM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oxford Industries (OXM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Oxford Industries says new Lilly Pulitzer offerings are winning over shoppers, but its Tommy Bahama line is lagging
- Oxford Industries Posts 4% Drop in Q2
- Earnings call transcript: Oxford Industries Q2 2025 beats EPS expectations
- Oxford Industries Tops Q2 EPS Guidance
- Oxford Industries (OXM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Ações da Oxford Industries sobem 14% após lucro do 2º tri superar expectativas apesar de desafios tarifários
- Oxford Industries shares soar 14% as Q2 earnings beat expectations despite tariff challenges
- Lucro da Oxford Industries superou projeções por $0,08; receita menor do que estimativas
- Oxford Industries earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
Faixa diária
45.93 46.75
Faixa anual
36.25 89.86
- Fechamento anterior
- 46.13
- Open
- 46.33
- Bid
- 45.93
- Ask
- 46.23
- Low
- 45.93
- High
- 46.75
- Volume
- 74
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- 6.07%
- Mudança de 6 meses
- -22.87%
- Mudança anual
- -46.34%
