OXM: Oxford Industries Inc
44.46 USD 1.10 (2.41%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OXM a changé de -2.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.13 et à un maximum de 45.52.
Suivez la dynamique Oxford Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXM Nouvelles
- Oxford Industries Continues To Struggle But Trades At More Than 15x Earnings (NYSE:OXM)
- UBS maintient sa note neutre sur Oxford Industries avec un objectif de 47€
- Oxford Industries Q2 Earnings: Not Much To Celebrate (NYSE:OXM)
- Wall Street Lunch: Stubborn Retail Inflation Jeopardizes Big Fed Rate Cut (undefined:AAPL)
- Why Oxford Industries Stock Jumped 23% Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- L’objectif de prix de l’action Oxford Industries relevé à 50$ contre 47$ chez Truist
- Oxford Industries, Inc. (OXM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adobe, Oracle et Amazon en hausse en pré-ouverture; FedEx et UPS en baisse
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Oxford Industries (OXM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Oxford Industries says new Lilly Pulitzer offerings are winning over shoppers, but its Tommy Bahama line is lagging
- Oxford Industries Posts 4% Drop in Q2
- Transcription de l’alerte résultats : Oxford Industries dépasse les attentes de BPA au T2 2025
- Oxford Industries Tops Q2 EPS Guidance
- Oxford Industries (OXM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Les actions d’Oxford Industries bondissent de 14% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes malgré les défis tarifaires
- Le BPA de Oxford Industries a dépassé les attentes de 0,08$, le CA en dessous des prévisions
Range quotidien
44.13 45.52
Range Annuel
36.25 89.86
- Clôture Précédente
- 45.56
- Ouverture
- 45.52
- Bid
- 44.46
- Ask
- 44.76
- Plus Bas
- 44.13
- Plus Haut
- 45.52
- Volume
- 824
- Changement quotidien
- -2.41%
- Changement Mensuel
- 2.68%
- Changement à 6 Mois
- -25.34%
- Changement Annuel
- -48.05%
20 septembre, samedi