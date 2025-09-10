Dövizler / OXM
OXM: Oxford Industries Inc
44.46 USD 1.10 (2.41%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OXM fiyatı bugün -2.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.13 ve Yüksek fiyatı olarak 45.52 aralığında işlem gördü.
Oxford Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXM haberleri
- Oxford Industries Continues To Struggle But Trades At More Than 15x Earnings (NYSE:OXM)
- UBS, Oxford Industries hissesi için 47 dolar hedef fiyatla tarafsız notunu yineledi
- Oxford Industries Q2 Earnings: Not Much To Celebrate (NYSE:OXM)
- Wall Street Lunch: Stubborn Retail Inflation Jeopardizes Big Fed Rate Cut (undefined:AAPL)
- Why Oxford Industries Stock Jumped 23% Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Truist, Oxford Industries için hedef fiyatını 47 dolardan 50 dolara yükseltti
- Oxford Industries, Inc. (OXM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adobe, Oracle ve Amazon piyasa öncesi yükselirken; FedEx ve UPS düşüyor
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Oxford Industries (OXM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Oxford Industries says new Lilly Pulitzer offerings are winning over shoppers, but its Tommy Bahama line is lagging
- Oxford Industries Posts 4% Drop in Q2
- Earnings call transcript: Oxford Industries Q2 2025 beats EPS expectations
- Oxford Industries Tops Q2 EPS Guidance
- Oxford Industries (OXM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Oxford Industries hisseleri, tarife zorluklarına rağmen 2. çeyrek kazançlarının beklentileri aşmasıyla %14 yükseldi
- Oxford Industries kazancı $0,08 ile beklentilere göre daha iyi, kâr ise beklentilere göre düşük
Günlük aralık
44.13 45.52
Yıllık aralık
36.25 89.86
- Önceki kapanış
- 45.56
- Açılış
- 45.52
- Satış
- 44.46
- Alış
- 44.76
- Düşük
- 44.13
- Yüksek
- 45.52
- Hacim
- 824
- Günlük değişim
- -2.41%
- Aylık değişim
- 2.68%
- 6 aylık değişim
- -25.34%
- Yıllık değişim
- -48.05%
21 Eylül, Pazar