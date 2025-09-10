FiyatlarBölümler
OXM
OXM: Oxford Industries Inc

44.46 USD 1.10 (2.41%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OXM fiyatı bugün -2.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.13 ve Yüksek fiyatı olarak 45.52 aralığında işlem gördü.

Oxford Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
44.13 45.52
Yıllık aralık
36.25 89.86
Önceki kapanış
45.56
Açılış
45.52
Satış
44.46
Alış
44.76
Düşük
44.13
Yüksek
45.52
Hacim
824
Günlük değişim
-2.41%
Aylık değişim
2.68%
6 aylık değişim
-25.34%
Yıllık değişim
-48.05%
21 Eylül, Pazar