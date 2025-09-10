通貨 / OXM
OXM: Oxford Industries Inc
45.56 USD 0.57 (1.24%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OXMの今日の為替レートは、-1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり45.53の安値と46.81の高値で取引されました。
Oxford Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OXM News
- Oxford Industries Continues To Struggle But Trades At More Than 15x Earnings (NYSE:OXM)
- UBSがオックスフォード・インダストリーズ株に対する中立評価を維持、目標株価47ドルを据え置き
- Oxford Industries Q2 Earnings: Not Much To Celebrate (NYSE:OXM)
- Wall Street Lunch: Stubborn Retail Inflation Jeopardizes Big Fed Rate Cut (undefined:AAPL)
- Why Oxford Industries Stock Jumped 23% Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- トゥルイスト証券、オックスフォード・インダストリーズの目標株価を47ドルから50ドルに引き上げ
- Oxford Industries, Inc. (OXM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- アドビ、Oracleとアマゾンが時間外取引で上昇、フェデックスとUPSは下落
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Oxford Industries, Inc. (OXM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oxford Industries (OXM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Oxford Industries says new Lilly Pulitzer offerings are winning over shoppers, but its Tommy Bahama line is lagging
- Oxford Industries Posts 4% Drop in Q2
- Earnings call transcript: Oxford Industries Q2 2025 beats EPS expectations
- Oxford Industries Tops Q2 EPS Guidance
- Oxford Industries (OXM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- オックスフォード・インダストリーズ株、関税課題にもかかわらず第2四半期決算が予想上回り14%急騰
- 【決算速報】オックスフォード・インダストリーズ、売上高は予想を下回り、利益は予想を上回る結果に
1日のレンジ
45.53 46.81
1年のレンジ
36.25 89.86
- 以前の終値
- 46.13
- 始値
- 46.33
- 買値
- 45.56
- 買値
- 45.86
- 安値
- 45.53
- 高値
- 46.81
- 出来高
- 617
- 1日の変化
- -1.24%
- 1ヶ月の変化
- 5.22%
- 6ヶ月の変化
- -23.49%
- 1年の変化
- -46.77%
