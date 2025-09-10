クォートセクション
通貨 / OXM
株に戻る

OXM: Oxford Industries Inc

45.56 USD 0.57 (1.24%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OXMの今日の為替レートは、-1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり45.53の安値と46.81の高値で取引されました。

Oxford Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OXM News

1日のレンジ
45.53 46.81
1年のレンジ
36.25 89.86
以前の終値
46.13
始値
46.33
買値
45.56
買値
45.86
安値
45.53
高値
46.81
出来高
617
1日の変化
-1.24%
1ヶ月の変化
5.22%
6ヶ月の変化
-23.49%
1年の変化
-46.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K