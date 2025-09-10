Валюты / OXM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OXM: Oxford Industries Inc
46.17 USD 0.60 (1.28%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OXM за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.60, а максимальная — 46.89.
Следите за динамикой Oxford Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OXM
- Oxford Industries Continues To Struggle But Trades At More Than 15x Earnings (NYSE:OXM)
- UBS сохраняет нейтральный рейтинг акций Oxford Industries с целевой ценой $47
- UBS reiterates neutral rating on Oxford Industries stock with $47 price target
- Oxford Industries Q2 Earnings: Not Much To Celebrate (NYSE:OXM)
- Wall Street Lunch: Stubborn Retail Inflation Jeopardizes Big Fed Rate Cut (undefined:AAPL)
- Why Oxford Industries Stock Jumped 23% Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Целевая цена акций Oxford Industries повышена до $50 с $47 в Truist
- Oxford Industries stock price target raised to $50 from $47 at Truist
- Oxford Industries, Inc. (OXM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adobe, Oracle and Amazon rise premarket; FedEx and UPS fall
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Oxford Industries, Inc. (OXM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oxford Industries (OXM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Oxford Industries says new Lilly Pulitzer offerings are winning over shoppers, but its Tommy Bahama line is lagging
- Oxford Industries Posts 4% Drop in Q2
- Earnings call transcript: Oxford Industries Q2 2025 beats EPS expectations
- Oxford Industries Tops Q2 EPS Guidance
- Oxford Industries (OXM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Акции Oxford Industries выросли на 14% после превышения ожиданий по прибыли за второй квартал несмотря на тарифные проблемы
- Oxford Industries shares soar 14% as Q2 earnings beat expectations despite tariff challenges
- Oxford Industries: доходы побили прогнозы, прибыльa оказался ниже прогнозов в Q2
- Oxford Industries earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Oxford Industries Stock Rallies On Q2 Earnings - Oxford Industries (NYSE:OXM)
Дневной диапазон
45.60 46.89
Годовой диапазон
36.25 89.86
- Предыдущее закрытие
- 46.77
- Open
- 46.89
- Bid
- 46.17
- Ask
- 46.47
- Low
- 45.60
- High
- 46.89
- Объем
- 566
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- 6.63%
- 6-месячное изменение
- -22.47%
- Годовое изменение
- -46.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.