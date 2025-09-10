Divisas / OXM
OXM: Oxford Industries Inc
46.13 USD 0.04 (0.09%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OXM de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.50, mientras que el máximo ha alcanzado 48.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oxford Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OXM News
- Oxford Industries Continues To Struggle But Trades At More Than 15x Earnings (NYSE:OXM)
- Oxford Industries Q2 Earnings: Not Much To Celebrate (NYSE:OXM)
- Wall Street Lunch: Stubborn Retail Inflation Jeopardizes Big Fed Rate Cut (undefined:AAPL)
- Why Oxford Industries Stock Jumped 23% Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Oxford Industries, Inc. (OXM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Oxford Industries (OXM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Oxford Industries says new Lilly Pulitzer offerings are winning over shoppers, but its Tommy Bahama line is lagging
- Oxford Industries Posts 4% Drop in Q2
- Transcripción del informe de resultados: Oxford Industries supera las expectativas de BPA en el segundo trimestre de 2025
- Earnings call transcript: Oxford Industries Q2 2025 beats EPS expectations
- Oxford Industries Tops Q2 EPS Guidance
- Oxford Industries (OXM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
Rango diario
45.50 48.35
Rango anual
36.25 89.86
- Cierres anteriores
- 46.17
- Open
- 46.73
- Bid
- 46.13
- Ask
- 46.43
- Low
- 45.50
- High
- 48.35
- Volumen
- 831
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- 6.54%
- Cambio a 6 meses
- -22.54%
- Cambio anual
- -46.10%
