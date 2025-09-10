Währungen / OXM
OXM: Oxford Industries Inc
45.56 USD 0.57 (1.24%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OXM hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.53 bis zu einem Hoch von 46.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oxford Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OXM News
- Oxford Industries Continues To Struggle But Trades At More Than 15x Earnings (NYSE:OXM)
- UBS bestätigt ’Neutral’-Rating für Oxford Industries mit Kursziel von 47 US-Dollar
- Oxford Industries Q2 Earnings: Not Much To Celebrate (NYSE:OXM)
- Why Oxford Industries Stock Jumped 23% Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Oxford Industries: Truist hebt Kursziel auf 50 US-Dollar an
- Oxford Industries, Inc. (OXM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adobe, Oracle and Amazon rise premarket; FedEx and UPS fall
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Oxford Industries (OXM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Oxford Industries says new Lilly Pulitzer offerings are winning over shoppers, but its Tommy Bahama line is lagging
- Oxford Industries Posts 4% Drop in Q2
- Earnings Call Transkript: Oxford Industries übertrifft im 2. Quartal 2025 die EPS-Erwartungen
- Oxford Industries Tops Q2 EPS Guidance
- Oxford Industries (OXM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Oxford Industries: Aktie steigt um 14 % nach überraschend starken Q2-Ergebnissen trotz Zollbelastungen
- Oxford Industries: EPS übertrifft Schätzungen um 0,08 $ - Umsatz schlechter als erwartet
Tagesspanne
45.53 46.81
Jahresspanne
36.25 89.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.13
- Eröffnung
- 46.33
- Bid
- 45.56
- Ask
- 45.86
- Tief
- 45.53
- Hoch
- 46.81
- Volumen
- 617
- Tagesänderung
- -1.24%
- Monatsänderung
- 5.22%
- 6-Monatsänderung
- -23.49%
- Jahresänderung
- -46.77%
