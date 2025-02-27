Moedas / LTBR
LTBR: Lightbridge Corporation
15.39 USD 0.62 (4.20%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LTBR para hoje mudou para 4.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.90 e o mais alto foi 15.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Lightbridge Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LTBR Notícias
Faixa diária
14.90 15.86
Faixa anual
2.58 18.80
- Fechamento anterior
- 14.77
- Open
- 15.06
- Bid
- 15.39
- Ask
- 15.69
- Low
- 14.90
- High
- 15.86
- Volume
- 2.589 K
- Mudança diária
- 4.20%
- Mudança mensal
- 5.48%
- Mudança de 6 meses
- 104.38%
- Mudança anual
- 459.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh