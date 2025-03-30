통화 / LTBR
LTBR: Lightbridge Corporation
18.26 USD 3.12 (20.61%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LTBR 환율이 오늘 20.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.16이고 고가는 18.45이었습니다.
Lightbridge Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
15.16 18.45
년간 변동
2.58 18.80
- 이전 종가
- 15.14
- 시가
- 15.16
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- 저가
- 15.16
- 고가
- 18.45
- 볼륨
- 9.939 K
- 일일 변동
- 20.61%
- 월 변동
- 25.15%
- 6개월 변동
- 142.50%
- 년간 변동율
- 564.00%
20 9월, 토요일