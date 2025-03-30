FiyatlarBölümler
Dövizler / LTBR
LTBR: Lightbridge Corporation

18.26 USD 3.12 (20.61%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LTBR fiyatı bugün 20.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.16 ve Yüksek fiyatı olarak 18.45 aralığında işlem gördü.

Lightbridge Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
15.16 18.45
Yıllık aralık
2.58 18.80
Önceki kapanış
15.14
Açılış
15.16
Satış
18.26
Alış
18.56
Düşük
15.16
Yüksek
18.45
Hacim
9.939 K
Günlük değişim
20.61%
Aylık değişim
25.15%
6 aylık değişim
142.50%
Yıllık değişim
564.00%
21 Eylül, Pazar