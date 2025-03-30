CotationsSections
LTBR
LTBR: Lightbridge Corporation

18.26 USD 3.12 (20.61%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LTBR a changé de 20.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.16 et à un maximum de 18.45.

Suivez la dynamique Lightbridge Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
15.16 18.45
Range Annuel
2.58 18.80
Clôture Précédente
15.14
Ouverture
15.16
Bid
18.26
Ask
18.56
Plus Bas
15.16
Plus Haut
18.45
Volume
9.939 K
Changement quotidien
20.61%
Changement Mensuel
25.15%
Changement à 6 Mois
142.50%
Changement Annuel
564.00%
20 septembre, samedi