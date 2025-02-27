KurseKategorien
LTBR: Lightbridge Corporation

16.60 USD 1.46 (9.64%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LTBR hat sich für heute um 9.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.16 bis zu einem Hoch von 17.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lightbridge Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
15.16 17.18
Jahresspanne
2.58 18.80
Vorheriger Schlusskurs
15.14
Eröffnung
15.16
Bid
16.60
Ask
16.90
Tief
15.16
Hoch
17.18
Volumen
3.893 K
Tagesänderung
9.64%
Monatsänderung
13.78%
6-Monatsänderung
120.45%
Jahresänderung
503.64%
