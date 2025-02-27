Währungen / LTBR
LTBR: Lightbridge Corporation
16.60 USD 1.46 (9.64%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LTBR hat sich für heute um 9.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.16 bis zu einem Hoch von 17.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lightbridge Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LTBR News
Tagesspanne
15.16 17.18
Jahresspanne
2.58 18.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.14
- Eröffnung
- 15.16
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Tief
- 15.16
- Hoch
- 17.18
- Volumen
- 3.893 K
- Tagesänderung
- 9.64%
- Monatsänderung
- 13.78%
- 6-Monatsänderung
- 120.45%
- Jahresänderung
- 503.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K