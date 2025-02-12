Divisas / LTBR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LTBR: Lightbridge Corporation
14.77 USD 0.39 (2.57%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LTBR de hoy ha cambiado un -2.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.23, mientras que el máximo ha alcanzado 15.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lightbridge Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LTBR News
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- Lightbridge: High Potential, But Early-Stage Uncertainties (NASDAQ:LTBR)
- Why Oklo Has More Upside As Top Player Within Big Tech's Favorite AI Energy Sector
- Nuclear Stocks Weren't Immune To AI-Led Stock Market Retreat But Then Powell Spoke
- Lightbridge Corporation (LTBR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Nuclear Play Oklo Reported Another Quarterly Loss But Analysts Are Still Bullish
- Oklo Misses Q2, Partners With Lightbridge On Advanced Fuels - Oklo (NYSE:OKLO)
- Lightbridge and Oklo to explore co-located nuclear fuel facility
- Nuclear Stocks Take Off On Key Earnings Report As Trump Targets Moon Reactor
- Trump's Big Beautiful Bill Slashes Solar Incentives — Cathie Wood's Ark Says Nuclear May Now Be Cheapest Option: OKLO, SMR, LTBR And Other Stocks In Focus - Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP), BWX Technologies (NYSE:BWXT)
- Lightbridge to Participate in Nuclear Energy Summit in Zurich, Switzerland
- Lightbridge Stock: Nuclear Hopes, No Revenue (NASDAQ:LTBR)
- Lightbridge Expects to Benefit from Advanced Expedited Testing Method in its Planned Irradiation Testing in the Advanced Test Reactor
- Lightbridge Completes Final Experiment Design for Designated ATR Core Position
- Trump's 'Consequential' Shift In Energy Policy Fuels Upgrades For These Nuclear Stocks
- Cathie Wood Sold These Nuclear Stocks As Trump's Executive Orders Sent The Sector Soaring
- Lightbridge eyes growth with new nuclear energy orders
- Trump Nuclear Executive Order News Sends Oklo, S&P 500 Giants Higher
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Cathie Wood's Ark Invest Says Nuclear Energy Could Overtake Solar As Cheapest Power Source: Here's A List Of Nuclear Energy Linked ETFs To Consider - Constellation Energy (NASDAQ:CEG), BWX Technologies (NYSE:BWXT)
- Lightbridge Has High Potential, Risks Loss Of Market Share To Natural Gas (NASDAQ:LTBR)
- Lightbridge Corporation (LTBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Lightbridge Shares Are Soaring Wednesday - Lightbridge (NASDAQ:LTBR)
Rango diario
14.23 15.27
Rango anual
2.58 18.80
- Cierres anteriores
- 15.16
- Open
- 15.14
- Bid
- 14.77
- Ask
- 15.07
- Low
- 14.23
- High
- 15.27
- Volumen
- 2.492 K
- Cambio diario
- -2.57%
- Cambio mensual
- 1.23%
- Cambio a 6 meses
- 96.15%
- Cambio anual
- 437.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B