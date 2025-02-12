Валюты / LTBR
LTBR: Lightbridge Corporation
15.16 USD 0.42 (2.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LTBR за сегодня изменился на -2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.77, а максимальная — 15.79.
Следите за динамикой Lightbridge Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LTBR
- Lightbridge: High Potential, But Early-Stage Uncertainties (NASDAQ:LTBR)
- Why Oklo Has More Upside As Top Player Within Big Tech's Favorite AI Energy Sector
- Nuclear Stocks Weren't Immune To AI-Led Stock Market Retreat But Then Powell Spoke
- Lightbridge Corporation (LTBR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Nuclear Play Oklo Reported Another Quarterly Loss But Analysts Are Still Bullish
- Oklo Misses Q2, Partners With Lightbridge On Advanced Fuels - Oklo (NYSE:OKLO)
- Lightbridge and Oklo to explore co-located nuclear fuel facility
- Nuclear Stocks Take Off On Key Earnings Report As Trump Targets Moon Reactor
- Trump's Big Beautiful Bill Slashes Solar Incentives — Cathie Wood's Ark Says Nuclear May Now Be Cheapest Option: OKLO, SMR, LTBR And Other Stocks In Focus - Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP), BWX Technologies (NYSE:BWXT)
- Lightbridge to Participate in Nuclear Energy Summit in Zurich, Switzerland
- Lightbridge Stock: Nuclear Hopes, No Revenue (NASDAQ:LTBR)
- Lightbridge Expects to Benefit from Advanced Expedited Testing Method in its Planned Irradiation Testing in the Advanced Test Reactor
- Lightbridge Completes Final Experiment Design for Designated ATR Core Position
- Trump's 'Consequential' Shift In Energy Policy Fuels Upgrades For These Nuclear Stocks
- Cathie Wood Sold These Nuclear Stocks As Trump's Executive Orders Sent The Sector Soaring
- Lightbridge eyes growth with new nuclear energy orders
- Trump Nuclear Executive Order News Sends Oklo, S&P 500 Giants Higher
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Cathie Wood's Ark Invest Says Nuclear Energy Could Overtake Solar As Cheapest Power Source: Here's A List Of Nuclear Energy Linked ETFs To Consider - Constellation Energy (NASDAQ:CEG), BWX Technologies (NYSE:BWXT)
- Lightbridge Has High Potential, Risks Loss Of Market Share To Natural Gas (NASDAQ:LTBR)
- Lightbridge Corporation (LTBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Lightbridge Shares Are Soaring Wednesday - Lightbridge (NASDAQ:LTBR)
Дневной диапазон
14.77 15.79
Годовой диапазон
2.58 18.80
- Предыдущее закрытие
- 15.58
- Open
- 15.70
- Bid
- 15.16
- Ask
- 15.46
- Low
- 14.77
- High
- 15.79
- Объем
- 2.290 K
- Дневное изменение
- -2.70%
- Месячное изменение
- 3.91%
- 6-месячное изменение
- 101.33%
- Годовое изменение
- 451.27%
