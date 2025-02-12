КотировкиРазделы
LTBR: Lightbridge Corporation

15.16 USD 0.42 (2.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LTBR за сегодня изменился на -2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.77, а максимальная — 15.79.

Следите за динамикой Lightbridge Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.77 15.79
Годовой диапазон
2.58 18.80
Предыдущее закрытие
15.58
Open
15.70
Bid
15.16
Ask
15.46
Low
14.77
High
15.79
Объем
2.290 K
Дневное изменение
-2.70%
Месячное изменение
3.91%
6-месячное изменение
101.33%
Годовое изменение
451.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.