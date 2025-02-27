通貨 / LTBR
LTBR: Lightbridge Corporation
15.14 USD 0.37 (2.51%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LTBRの今日の為替レートは、2.51%変化しました。日中、通貨は1あたり14.90の安値と15.86の高値で取引されました。
Lightbridge Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
14.90 15.86
1年のレンジ
2.58 18.80
- 以前の終値
- 14.77
- 始値
- 15.06
- 買値
- 15.14
- 買値
- 15.44
- 安値
- 14.90
- 高値
- 15.86
- 出来高
- 3.811 K
- 1日の変化
- 2.51%
- 1ヶ月の変化
- 3.77%
- 6ヶ月の変化
- 101.06%
- 1年の変化
- 450.55%
