货币 / LTBR
LTBR: Lightbridge Corporation
14.83 USD 0.33 (2.18%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LTBR汇率已更改-2.18%。当日，交易品种以低点14.23和高点15.27进行交易。
关注Lightbridge Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LTBR新闻
日范围
14.23 15.27
年范围
2.58 18.80
- 前一天收盘价
- 15.16
- 开盘价
- 15.14
- 卖价
- 14.83
- 买价
- 15.13
- 最低价
- 14.23
- 最高价
- 15.27
- 交易量
- 1.959 K
- 日变化
- -2.18%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- 96.95%
- 年变化
- 439.27%
