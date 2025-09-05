Moedas / KKR
KKR: KKR & Co Inc
144.48 USD 0.10 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KKR para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 143.13 e o mais alto foi 147.21.
Veja a dinâmica do par de moedas KKR & Co Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KKR Notícias
- KKR assina contrato de locação de 15 anos para 132.529 pés quadrados em Boston
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- Factbox-Groups that have bid for TikTok or expressed interest
- Ações da Carlyle Group sobem após relato de negociações de aquisição com Macquarie
- Henry Kravis da KKR alerta contra politização do Fed após comentários de Trump
- What hurdles lie ahead for any US-China TikTok deal?
- Explainer-What hurdles lie ahead for any US-China TikTok deal?
- Bidco apoiada pela KKR recebe aprovações regulatórias para aquisição da Spectris
- KKR adquire portfólio de crédito ao consumidor da NewDay da Cinven e CVC
- KKR Real Estate Finance Trust declara dividendo trimestral de US$ 0,25
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on KKR stock, maintains $166 price target
- KKR & Co. Inc. (KKR) & Co. Inc. Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Service
- KKR confirms no rule 6 or 11 obligations in potential PRS REIT offer
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- UK's PRS REIT says KKR joins sale process, Long Harbour bid still on table
- KKR joins bidding process for PRS REIT amid strategic review
- KKR-backed Spectris acquisition clears regulatory hurdles in China, Italy
- Bidders Eye Starbucks (SBUX) China at $5 Billion Valuation - TipRanks.com
- Exclusive-Starbucks China valued at about $5 billion by bidders, sources say
Faixa diária
143.13 147.21
Faixa anual
86.15 170.40
- Fechamento anterior
- 144.38
- Open
- 144.38
- Bid
- 144.48
- Ask
- 144.78
- Low
- 143.13
- High
- 147.21
- Volume
- 5.619 K
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- 5.34%
- Mudança de 6 meses
- 25.17%
- Mudança anual
- 10.64%
