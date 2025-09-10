通貨 / KKR
KKR: KKR & Co Inc
149.37 USD 4.89 (3.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KKRの今日の為替レートは、3.38%変化しました。日中、通貨は1あたり145.74の安値と151.11の高値で取引されました。
KKR & Co Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
145.74 151.11
1年のレンジ
86.15 170.40
- 以前の終値
- 144.48
- 始値
- 146.16
- 買値
- 149.37
- 買値
- 149.67
- 安値
- 145.74
- 高値
- 151.11
- 出来高
- 6.198 K
- 1日の変化
- 3.38%
- 1ヶ月の変化
- 8.91%
- 6ヶ月の変化
- 29.40%
- 1年の変化
- 14.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K