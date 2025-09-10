クォートセクション
通貨 / KKR
KKR: KKR & Co Inc

149.37 USD 4.89 (3.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KKRの今日の為替レートは、3.38%変化しました。日中、通貨は1あたり145.74の安値と151.11の高値で取引されました。

KKR & Co Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
145.74 151.11
1年のレンジ
86.15 170.40
以前の終値
144.48
始値
146.16
買値
149.37
買値
149.67
安値
145.74
高値
151.11
出来高
6.198 K
1日の変化
3.38%
1ヶ月の変化
8.91%
6ヶ月の変化
29.40%
1年の変化
14.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K