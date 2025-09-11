CotationsSections
Devises / KKR
KKR: KKR & Co Inc

148.94 USD 0.43 (0.29%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KKR a changé de -0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 147.01 et à un maximum de 150.82.

Suivez la dynamique KKR & Co Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
147.01 150.82
Range Annuel
86.15 170.40
Clôture Précédente
149.37
Ouverture
150.82
Bid
148.94
Ask
149.24
Plus Bas
147.01
Plus Haut
150.82
Volume
5.843 K
Changement quotidien
-0.29%
Changement Mensuel
8.60%
Changement à 6 Mois
29.03%
Changement Annuel
14.06%
