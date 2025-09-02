Валюты / KKR
KKR: KKR & Co Inc
144.38 USD 0.28 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KKR за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 143.04, а максимальная — 145.77.
Следите за динамикой KKR & Co Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
143.04 145.77
Годовой диапазон
86.15 170.40
- Предыдущее закрытие
- 144.66
- Open
- 144.55
- Bid
- 144.38
- Ask
- 144.68
- Low
- 143.04
- High
- 145.77
- Объем
- 3.068 K
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 5.27%
- 6-месячное изменение
- 25.08%
- Годовое изменение
- 10.57%
