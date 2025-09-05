Divisas / KKR
KKR: KKR & Co Inc
144.48 USD 0.10 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KKR de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 143.13, mientras que el máximo ha alcanzado 147.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KKR & Co Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KKR News
- Factbox-Groups that have bid for TikTok or expressed interest
- Las acciones de Carlyle Group suben tras informe sobre conversaciones de adquisición con Macquarie
- Henry Kravis de KKR advierte contra politizar la Fed tras comentarios de Trump
- What hurdles lie ahead for any US-China TikTok deal?
- Bidco respaldada por KKR recibe aprobaciones clave para adquisición de Spectris
- KKR adquirirá la cartera de crédito al consumo de NewDay de Cinven y CVC
- KKR Real Estate Finance Trust declara dividendo trimestral de 0,25 dólares
- Morgan Stanley enumera las mejores acciones de valor para poseer en 2026
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on KKR stock, maintains $166 price target
- KKR & Co. Inc. (KKR) & Co. Inc. Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Service
- KKR confirms no rule 6 or 11 obligations in potential PRS REIT offer
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- UK's PRS REIT says KKR joins sale process, Long Harbour bid still on table
- KKR joins bidding process for PRS REIT amid strategic review
- KKR-backed Spectris acquisition clears regulatory hurdles in China, Italy
- Bidders Eye Starbucks (SBUX) China at $5 Billion Valuation - TipRanks.com
Rango diario
143.13 147.21
Rango anual
86.15 170.40
- Cierres anteriores
- 144.38
- Open
- 144.38
- Bid
- 144.48
- Ask
- 144.78
- Low
- 143.13
- High
- 147.21
- Volumen
- 5.619 K
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- 5.34%
- Cambio a 6 meses
- 25.17%
- Cambio anual
- 10.64%
