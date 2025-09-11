Dövizler / KKR
KKR: KKR & Co Inc
148.94 USD 0.43 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KKR fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 147.01 ve Yüksek fiyatı olarak 150.82 aralığında işlem gördü.
KKR & Co Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
147.01 150.82
Yıllık aralık
86.15 170.40
- Önceki kapanış
- 149.37
- Açılış
- 150.82
- Satış
- 148.94
- Alış
- 149.24
- Düşük
- 147.01
- Yüksek
- 150.82
- Hacim
- 5.843 K
- Günlük değişim
- -0.29%
- Aylık değişim
- 8.60%
- 6 aylık değişim
- 29.03%
- Yıllık değişim
- 14.06%
21 Eylül, Pazar