KKR: KKR & Co Inc

148.94 USD 0.43 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KKR fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 147.01 ve Yüksek fiyatı olarak 150.82 aralığında işlem gördü.

KKR & Co Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

KKR haberleri

Günlük aralık
147.01 150.82
Yıllık aralık
86.15 170.40
Önceki kapanış
149.37
Açılış
150.82
Satış
148.94
Alış
149.24
Düşük
147.01
Yüksek
150.82
Hacim
5.843 K
Günlük değişim
-0.29%
Aylık değişim
8.60%
6 aylık değişim
29.03%
Yıllık değişim
14.06%
21 Eylül, Pazar