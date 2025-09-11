Valute / KKR
KKR: KKR & Co Inc
148.94 USD 0.43 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KKR ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 147.01 e ad un massimo di 150.82.
Segui le dinamiche di KKR & Co Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KKR News
- Invest Smartly: Take A Look At KKR's KKRS And KKRT (NYSE:KKR)
- Onex Partners acquisirà la piattaforma assicurativa ISC da KKR
- Onex Partners acquisirà l’assicuratore tecnologico ISC da KKR
- KKR firma un contratto di locazione di 15 anni per 132.529 metri quadrati a Boston
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- Factbox-Groups that have bid for TikTok or expressed interest
- Le azioni di Carlyle Group salgono dopo notizie di trattative con Macquarie
- Henry Kravis di KKR mette in guardia contro la politicizzazione della Fed dopo i commenti di Trump
- What hurdles lie ahead for any US-China TikTok deal?
- Bidco sostenuta da KKR riceve autorizzazioni chiave per l’acquisizione di Spectris PLC
- KKR acquisirà il portafoglio di credito al consumo di NewDay da Cinven e CVC
- KKR Real Estate Finance Trust dichiara dividendo trimestrale di $0,25
Intervallo Giornaliero
147.01 150.82
Intervallo Annuale
86.15 170.40
- Chiusura Precedente
- 149.37
- Apertura
- 150.82
- Bid
- 148.94
- Ask
- 149.24
- Minimo
- 147.01
- Massimo
- 150.82
- Volume
- 5.843 K
- Variazione giornaliera
- -0.29%
- Variazione Mensile
- 8.60%
- Variazione Semestrale
- 29.03%
- Variazione Annuale
- 14.06%
20 settembre, sabato