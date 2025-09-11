통화 / KKR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KKR: KKR & Co Inc
148.94 USD 0.43 (0.29%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KKR 환율이 오늘 -0.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 147.01이고 고가는 150.82이었습니다.
KKR & Co Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KKR News
- Invest Smartly: Take A Look At KKR's KKRS And KKRT (NYSE:KKR)
- Carlyle Turnaround Halts $1T Merger Talks With Macquarie Group
- Onex Partners, KKR로부터 ISC 인수 예정
- Onex Partners to acquire insurance platform ISC from KKR
- 오넥스 파트너스, KKR로부터 기술 기반 보험사 ISC 인수 예정
- KKR, 보스턴 Two 인터내셔널에 15년 임대 계약 체결
- KKR signs 15-year lease for 132,529 square feet at Boston’s Two International
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- Factbox-Groups that have bid for TikTok or expressed interest
- 칼라일 그룹, 맥쿼리 인수 협상 보도에 주가 상승
- KKR의 헨리 크래비스, 트럼프 발언 이후 연준의 정치화에 대해 경고
- KKR’s Henry Kravis warns against politicizing the Fed after Trump remarks
- [0917마감체크] 국내증시, FOMC 관망 속 차익실현 매물에 하락
- What hurdles lie ahead for any US-China TikTok deal?
- Explainer-What hurdles lie ahead for any US-China TikTok deal?
- KKR, Cinven/CVC로부터 NewDay 신용 포트폴리오 인수
- KKR, NewDay 소비자 신용 포트폴리오 인수 계약 체결
- KKR to acquire NewDay’s consumer credit portfolio from Cinven and CVC
- KKR Real Estate Finance Trust, 분기 배당금 $0.25 발표
일일 변동 비율
147.01 150.82
년간 변동
86.15 170.40
- 이전 종가
- 149.37
- 시가
- 150.82
- Bid
- 148.94
- Ask
- 149.24
- 저가
- 147.01
- 고가
- 150.82
- 볼륨
- 5.843 K
- 일일 변동
- -0.29%
- 월 변동
- 8.60%
- 6개월 변동
- 29.03%
- 년간 변동율
- 14.06%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K