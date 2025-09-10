KurseKategorien
KKR: KKR & Co Inc

149.37 USD 4.89 (3.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KKR hat sich für heute um 3.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 145.74 bis zu einem Hoch von 151.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die KKR & Co Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
145.74 151.11
Jahresspanne
86.15 170.40
Vorheriger Schlusskurs
144.48
Eröffnung
146.16
Bid
149.37
Ask
149.67
Tief
145.74
Hoch
151.11
Volumen
6.198 K
Tagesänderung
3.38%
Monatsänderung
8.91%
6-Monatsänderung
29.40%
Jahresänderung
14.39%
