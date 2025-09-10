Währungen / KKR
KKR: KKR & Co Inc
149.37 USD 4.89 (3.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KKR hat sich für heute um 3.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 145.74 bis zu einem Hoch von 151.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die KKR & Co Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
145.74 151.11
Jahresspanne
86.15 170.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 144.48
- Eröffnung
- 146.16
- Bid
- 149.37
- Ask
- 149.67
- Tief
- 145.74
- Hoch
- 151.11
- Volumen
- 6.198 K
- Tagesänderung
- 3.38%
- Monatsänderung
- 8.91%
- 6-Monatsänderung
- 29.40%
- Jahresänderung
- 14.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K