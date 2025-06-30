- Visão do mercado
IWL: iShares Russell Top 200 ETF
A taxa do IWL para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 166.48 e o mais alto foi 167.58.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Russell Top 200 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IWL hoje?
Hoje iShares Russell Top 200 ETF (IWL) está avaliado em 166.90. O instrumento é negociado dentro de 166.48 - 167.58, o fechamento de ontem foi 166.88, e o volume de negociação atingiu 116. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IWL em tempo real.
As ações de iShares Russell Top 200 ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Russell Top 200 ETF está avaliado em 166.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 19.05% e USD. Monitore os movimentos de IWL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IWL?
Você pode comprar ações de iShares Russell Top 200 ETF (IWL) pelo preço atual 166.90. Ordens geralmente são executadas perto de 166.90 ou 167.20, enquanto 116 e -0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IWL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IWL?
Investir em iShares Russell Top 200 ETF envolve considerar a faixa anual 118.75 - 167.58 e o preço atual 166.90. Muitos comparam 0.78% e 20.54% antes de enviar ordens em 166.90 ou 167.20. Estude as mudanças diárias de preço de IWL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Russell Top 200 ETF?
O maior preço de iShares Russell Top 200 ETF (IWL) no último ano foi 167.58. As ações oscilaram bastante dentro de 118.75 - 167.58, e a comparação com 166.88 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Russell Top 200 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Russell Top 200 ETF?
O menor preço de iShares Russell Top 200 ETF (IWL) no ano foi 118.75. A comparação com o preço atual 166.90 e 118.75 - 167.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IWL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IWL?
No passado iShares Russell Top 200 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 166.88 e 19.05% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 166.88
- Open
- 167.11
- Bid
- 166.90
- Ask
- 167.20
- Low
- 166.48
- High
- 167.58
- Volume
- 116
- Mudança diária
- 0.01%
- Mudança mensal
- 0.78%
- Mudança de 6 meses
- 20.54%
- Mudança anual
- 19.05%