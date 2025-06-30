- 概要
IWL: iShares Russell Top 200 ETF
IWLの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり166.48の安値と167.58の高値で取引されました。
iShares Russell Top 200 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IWL News
よくあるご質問
IWL株の現在の価格は？
iShares Russell Top 200 ETFの株価は本日166.90です。166.48 - 167.58内で取引され、前日の終値は166.88、取引量は116に達しました。IWLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Russell Top 200 ETFの株は配当を出しますか？
iShares Russell Top 200 ETFの現在の価格は166.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.05%やUSDにも注目します。IWLの動きはライブチャートで確認できます。
IWL株を買う方法は？
iShares Russell Top 200 ETFの株は現在166.90で購入可能です。注文は通常166.90または167.20付近で行われ、116や-0.13%が市場の動きを示します。IWLの最新情報はライブチャートで確認できます。
IWL株に投資する方法は？
iShares Russell Top 200 ETFへの投資では、年間の値幅118.75 - 167.58と現在の166.90を考慮します。注文は多くの場合166.90や167.20で行われる前に、0.78%や20.54%と比較されます。IWLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Russell Top 200 ETFの株の最高値は？
iShares Russell Top 200 ETFの過去1年の最高値は167.58でした。118.75 - 167.58内で株価は大きく変動し、166.88と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Russell Top 200 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Russell Top 200 ETFの株の最低値は？
iShares Russell Top 200 ETF(IWL)の年間最安値は118.75でした。現在の166.90や118.75 - 167.58と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IWLの動きはライブチャートで確認できます。
IWLの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Russell Top 200 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、166.88、19.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 166.88
- 始値
- 167.11
- 買値
- 166.90
- 買値
- 167.20
- 安値
- 166.48
- 高値
- 167.58
- 出来高
- 116
- 1日の変化
- 0.01%
- 1ヶ月の変化
- 0.78%
- 6ヶ月の変化
- 20.54%
- 1年の変化
- 19.05%