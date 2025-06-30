КотировкиРазделы
IWL: iShares Russell Top 200 ETF

166.90 USD 0.02 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IWL за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 166.48, а максимальная — 167.58.

Следите за динамикой iShares Russell Top 200 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IWL сегодня?

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) сегодня оценивается на уровне 166.90. Инструмент торгуется в пределах 166.48 - 167.58, вчерашнее закрытие составило 166.88, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Russell Top 200 ETF?

iShares Russell Top 200 ETF в настоящее время оценивается в 166.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.05% и USD. Отслеживайте движения IWL на графике в реальном времени.

Как купить акции IWL?

Вы можете купить акции iShares Russell Top 200 ETF (IWL) по текущей цене 166.90. Ордера обычно размещаются около 166.90 или 167.20, тогда как 116 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IWL?

Инвестирование в iShares Russell Top 200 ETF предполагает учет годового диапазона 118.75 - 167.58 и текущей цены 166.90. Многие сравнивают 0.78% и 20.54% перед размещением ордеров на 166.90 или 167.20. Изучайте ежедневные изменения цены IWL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Russell Top 200 ETF?

Самая высокая цена iShares Russell Top 200 ETF (IWL) за последний год составила 167.58. Акции заметно колебались в пределах 118.75 - 167.58, сравнение с 166.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Russell Top 200 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Russell Top 200 ETF?

Самая низкая цена iShares Russell Top 200 ETF (IWL) за год составила 118.75. Сравнение с текущими 166.90 и 118.75 - 167.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IWL?

В прошлом iShares Russell Top 200 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 166.88 и 19.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
166.48 167.58
Годовой диапазон
118.75 167.58
Предыдущее закрытие
166.88
Open
167.11
Bid
166.90
Ask
167.20
Low
166.48
High
167.58
Объем
116
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
0.78%
6-месячное изменение
20.54%
Годовое изменение
19.05%
04 октября, суббота