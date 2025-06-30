- Обзор рынка
IWL: iShares Russell Top 200 ETF
Курс IWL за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 166.48, а максимальная — 167.58.
Следите за динамикой iShares Russell Top 200 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IWL сегодня?
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) сегодня оценивается на уровне 166.90. Инструмент торгуется в пределах 166.48 - 167.58, вчерашнее закрытие составило 166.88, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Russell Top 200 ETF?
iShares Russell Top 200 ETF в настоящее время оценивается в 166.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.05% и USD. Отслеживайте движения IWL на графике в реальном времени.
Как купить акции IWL?
Вы можете купить акции iShares Russell Top 200 ETF (IWL) по текущей цене 166.90. Ордера обычно размещаются около 166.90 или 167.20, тогда как 116 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IWL?
Инвестирование в iShares Russell Top 200 ETF предполагает учет годового диапазона 118.75 - 167.58 и текущей цены 166.90. Многие сравнивают 0.78% и 20.54% перед размещением ордеров на 166.90 или 167.20. Изучайте ежедневные изменения цены IWL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Russell Top 200 ETF?
Самая высокая цена iShares Russell Top 200 ETF (IWL) за последний год составила 167.58. Акции заметно колебались в пределах 118.75 - 167.58, сравнение с 166.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Russell Top 200 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Russell Top 200 ETF?
Самая низкая цена iShares Russell Top 200 ETF (IWL) за год составила 118.75. Сравнение с текущими 166.90 и 118.75 - 167.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IWL?
В прошлом iShares Russell Top 200 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 166.88 и 19.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 166.88
- Open
- 167.11
- Bid
- 166.90
- Ask
- 167.20
- Low
- 166.48
- High
- 167.58
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 0.78%
- 6-месячное изменение
- 20.54%
- Годовое изменение
- 19.05%