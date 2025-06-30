- Übersicht
IWL: iShares Russell Top 200 ETF
Der Wechselkurs von IWL hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 166.48 bis zu einem Hoch von 167.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Russell Top 200 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IWL heute?
Die Aktie von iShares Russell Top 200 ETF (IWL) notiert heute bei 166.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 166.48 - 167.58 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 166.88 und das Handelsvolumen erreichte 116. Das Live-Chart von IWL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IWL Dividenden?
iShares Russell Top 200 ETF wird derzeit mit 166.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IWL zu verfolgen.
Wie kaufe ich IWL-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Russell Top 200 ETF (IWL) zum aktuellen Kurs von 166.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 166.90 oder 167.20 platziert, während 116 und -0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IWL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IWL-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Russell Top 200 ETF müssen die jährliche Spanne 118.75 - 167.58 und der aktuelle Kurs 166.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.78% und 20.54%, bevor sie Orders zu 166.90 oder 167.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IWL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Russell Top 200 ETF?
Der höchste Kurs von iShares Russell Top 200 ETF (IWL) im vergangenen Jahr lag bei 167.58. Innerhalb von 118.75 - 167.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 166.88 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Russell Top 200 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Russell Top 200 ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Russell Top 200 ETF (IWL) im Laufe des Jahres betrug 118.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 166.90 und der Spanne 118.75 - 167.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IWL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IWL statt?
iShares Russell Top 200 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 166.88 und 19.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 166.88
- Eröffnung
- 167.11
- Bid
- 166.90
- Ask
- 167.20
- Tief
- 166.48
- Hoch
- 167.58
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- 0.78%
- 6-Monatsänderung
- 20.54%
- Jahresänderung
- 19.05%