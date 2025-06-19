CotationsSections
Devises / IWL
IWL: iShares Russell Top 200 ETF

166.78 USD 0.74 (0.45%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IWL a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 165.39 et à un maximum de 166.97.

Suivez la dynamique iShares Russell Top 200 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IWL aujourd'hui ?

L'action iShares Russell Top 200 ETF est cotée à 166.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.45%, a clôturé hier à 166.04 et son volume d'échange a atteint 90. Le graphique en temps réel du cours de IWL présente ces mises à jour.

L'action iShares Russell Top 200 ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Russell Top 200 ETF est actuellement valorisé à 166.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IWL.

Comment acheter des actions IWL ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Russell Top 200 ETF au cours actuel de 166.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 166.78 ou de 167.08, le 90 et le 0.71% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IWL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IWL ?

Investir dans iShares Russell Top 200 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 118.75 - 166.97 et le prix actuel 166.78. Beaucoup comparent 0.71% et 20.45% avant de passer des ordres à 166.78 ou 167.08. Consultez le graphique du cours de IWL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Russell Top 200 ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Russell Top 200 ETF l'année dernière était 166.97. Au cours de 118.75 - 166.97, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 166.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Russell Top 200 ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Russell Top 200 ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Russell Top 200 ETF (IWL) sur l'année a été 118.75. Sa comparaison avec 166.78 et 118.75 - 166.97 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IWL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IWL a-t-elle été divisée ?

iShares Russell Top 200 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 166.04 et 18.97% après les opérations sur titres.

Range quotidien
165.39 166.97
Range Annuel
118.75 166.97
Clôture Précédente
166.04
Ouverture
165.61
Bid
166.78
Ask
167.08
Plus Bas
165.39
Plus Haut
166.97
Volume
90
Changement quotidien
0.45%
Changement Mensuel
0.71%
Changement à 6 Mois
20.45%
Changement Annuel
18.97%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M