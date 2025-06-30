- Panorámica
IWL: iShares Russell Top 200 ETF
El tipo de cambio de IWL de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 166.48, mientras que el máximo ha alcanzado 167.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Russell Top 200 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IWL hoy?
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) se evalúa hoy en 166.90. El instrumento se negocia dentro de 166.48 - 167.58; el cierre de ayer ha sido 166.88 y el volumen comercial ha alcanzado 116. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IWL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Russell Top 200 ETF?
iShares Russell Top 200 ETF se evalúa actualmente en 166.90. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 19.05% y USD. Monitoree los movimientos de IWL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IWL?
Puede comprar acciones de iShares Russell Top 200 ETF (IWL) al precio actual de 166.90. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 166.90 o 167.20, mientras que 116 y -0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IWL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IWL?
Invertir en iShares Russell Top 200 ETF implica tener en cuenta el rango anual 118.75 - 167.58 y el precio actual 166.90. Muchos comparan 0.78% y 20.54% antes de colocar órdenes en 166.90 o 167.20. Estudie los cambios diarios de precios de IWL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Russell Top 200 ETF?
El precio más alto de iShares Russell Top 200 ETF (IWL) en el último año ha sido 167.58. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 118.75 - 167.58, una comparación con 166.88 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Russell Top 200 ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Russell Top 200 ETF?
El precio más bajo de iShares Russell Top 200 ETF (IWL) para el año ha sido 118.75. La comparación con los actuales 166.90 y 118.75 - 167.58 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IWL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IWL?
En el pasado, iShares Russell Top 200 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 166.88 y 19.05% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 166.88
- Open
- 167.11
- Bid
- 166.90
- Ask
- 167.20
- Low
- 166.48
- High
- 167.58
- Volumen
- 116
- Cambio diario
- 0.01%
- Cambio mensual
- 0.78%
- Cambio a 6 meses
- 20.54%
- Cambio anual
- 19.05%