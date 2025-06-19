QuotazioniSezioni
Valute / IWL
IWL: iShares Russell Top 200 ETF

166.78 USD 0.74 (0.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IWL ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 165.39 e ad un massimo di 166.97.

Segui le dinamiche di iShares Russell Top 200 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IWL oggi?

Oggi le azioni iShares Russell Top 200 ETF sono prezzate a 166.78. Viene scambiato all'interno di 0.45%, la chiusura di ieri è stata 166.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 90. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IWL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Russell Top 200 ETF pagano dividendi?

iShares Russell Top 200 ETF è attualmente valutato a 166.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IWL.

Come acquistare azioni IWL?

Puoi acquistare azioni iShares Russell Top 200 ETF al prezzo attuale di 166.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 166.78 o 167.08, mentre 90 e 0.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IWL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IWL?

Investire in iShares Russell Top 200 ETF implica considerare l'intervallo annuale 118.75 - 166.97 e il prezzo attuale 166.78. Molti confrontano 0.71% e 20.45% prima di effettuare ordini su 166.78 o 167.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IWL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Russell Top 200 ETF?

Il prezzo massimo di iShares Russell Top 200 ETF nell'ultimo anno è stato 166.97. All'interno di 118.75 - 166.97, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 166.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Russell Top 200 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Russell Top 200 ETF?

Il prezzo più basso di iShares Russell Top 200 ETF (IWL) nel corso dell'anno è stato 118.75. Confrontandolo con gli attuali 166.78 e 118.75 - 166.97 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IWL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IWL?

iShares Russell Top 200 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 166.04 e 18.97%.

Intervallo Giornaliero
165.39 166.97
Intervallo Annuale
118.75 166.97
Chiusura Precedente
166.04
Apertura
165.61
Bid
166.78
Ask
167.08
Minimo
165.39
Massimo
166.97
Volume
90
Variazione giornaliera
0.45%
Variazione Mensile
0.71%
Variazione Semestrale
20.45%
Variazione Annuale
18.97%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M