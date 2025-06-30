IWL: iShares Russell Top 200 ETF
今日IWL汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点166.48和高点167.58进行交易。
关注iShares Russell Top 200 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
IWL股票今天的价格是多少？
iShares Russell Top 200 ETF股票今天的定价为166.90。它在166.48 - 167.58范围内交易，昨天的收盘价为166.88，交易量达到116。IWL的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Russell Top 200 ETF股票是否支付股息？
iShares Russell Top 200 ETF目前的价值为166.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.05%和USD。实时查看图表以跟踪IWL走势。
如何购买IWL股票？
您可以以166.90的当前价格购买iShares Russell Top 200 ETF股票。订单通常设置在166.90或167.20附近，而116和-0.13%显示市场活动。立即关注IWL的实时图表更新。
如何投资IWL股票？
投资iShares Russell Top 200 ETF需要考虑年度范围118.75 - 167.58和当前价格166.90。许多人在以166.90或167.20下订单之前，会比较0.78%和。实时查看IWL价格图表，了解每日变化。
iShares Russell Top 200 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Russell Top 200 ETF的最高价格是167.58。在118.75 - 167.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Russell Top 200 ETF的绩效。
iShares Russell Top 200 ETF股票的最低价格是多少？
iShares Russell Top 200 ETF（IWL）的最低价格为118.75。将其与当前的166.90和118.75 - 167.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IWL股票是什么时候拆分的？
iShares Russell Top 200 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、166.88和19.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 166.88
- 开盘价
- 167.11
- 卖价
- 166.90
- 买价
- 167.20
- 最低价
- 166.48
- 最高价
- 167.58
- 交易量
- 116
- 日变化
- 0.01%
- 月变化
- 0.78%
- 6个月变化
- 20.54%
- 年变化
- 19.05%