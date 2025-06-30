报价部分
货币 / IWL
IWL: iShares Russell Top 200 ETF

166.90 USD 0.02 (0.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IWL汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点166.48和高点167.58进行交易。

关注iShares Russell Top 200 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IWL股票今天的价格是多少？

iShares Russell Top 200 ETF股票今天的定价为166.90。它在166.48 - 167.58范围内交易，昨天的收盘价为166.88，交易量达到116。IWL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Russell Top 200 ETF股票是否支付股息？

iShares Russell Top 200 ETF目前的价值为166.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.05%和USD。实时查看图表以跟踪IWL走势。

如何购买IWL股票？

您可以以166.90的当前价格购买iShares Russell Top 200 ETF股票。订单通常设置在166.90或167.20附近，而116和-0.13%显示市场活动。立即关注IWL的实时图表更新。

如何投资IWL股票？

投资iShares Russell Top 200 ETF需要考虑年度范围118.75 - 167.58和当前价格166.90。许多人在以166.90或167.20下订单之前，会比较0.78%和。实时查看IWL价格图表，了解每日变化。

iShares Russell Top 200 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Russell Top 200 ETF的最高价格是167.58。在118.75 - 167.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Russell Top 200 ETF的绩效。

iShares Russell Top 200 ETF股票的最低价格是多少？

iShares Russell Top 200 ETF（IWL）的最低价格为118.75。将其与当前的166.90和118.75 - 167.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IWL股票是什么时候拆分的？

iShares Russell Top 200 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、166.88和19.05%中可见。

日范围
166.48 167.58
年范围
118.75 167.58
前一天收盘价
166.88
开盘价
167.11
卖价
166.90
买价
167.20
最低价
166.48
最高价
167.58
交易量
116
日变化
0.01%
月变化
0.78%
6个月变化
20.54%
年变化
19.05%
