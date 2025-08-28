Moedas / HRL
HRL: Hormel Foods Corporation
24.86 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HRL para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.69 e o mais alto foi 24.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Hormel Foods Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
24.69 24.97
Faixa anual
23.71 33.78
- Fechamento anterior
- 24.87
- Open
- 24.80
- Bid
- 24.86
- Ask
- 25.16
- Low
- 24.69
- High
- 24.97
- Volume
- 264
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- -2.39%
- Mudança de 6 meses
- -19.73%
- Mudança anual
- -21.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh