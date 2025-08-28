통화 / HRL
HRL: Hormel Foods Corporation
24.83 USD 0.12 (0.48%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HRL 환율이 오늘 -0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.83이고 고가는 25.14이었습니다.
Hormel Foods Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.83 25.14
년간 변동
23.71 33.78
- 이전 종가
- 24.95
- 시가
- 24.98
- Bid
- 24.83
- Ask
- 25.13
- 저가
- 24.83
- 고가
- 25.14
- 볼륨
- 4.589 K
- 일일 변동
- -0.48%
- 월 변동
- -2.51%
- 6개월 변동
- -19.83%
- 년간 변동율
- -21.55%
