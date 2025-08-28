Währungen / HRL
HRL: Hormel Foods Corporation
24.95 USD 0.08 (0.32%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HRL hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.69 bis zu einem Hoch von 25.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hormel Foods Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HRL News
Tagesspanne
24.69 25.07
Jahresspanne
23.71 33.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.87
- Eröffnung
- 24.80
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Tief
- 24.69
- Hoch
- 25.07
- Volumen
- 4.235 K
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- -2.04%
- 6-Monatsänderung
- -19.44%
- Jahresänderung
- -21.17%
