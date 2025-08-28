Divisas / HRL
HRL: Hormel Foods Corporation
24.87 USD 0.16 (0.64%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HRL de hoy ha cambiado un -0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.87, mientras que el máximo ha alcanzado 25.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hormel Foods Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ALERTA - ¿Viene un 'Septiembre Rojo' cripto? ¡Protégete con este portafolio!
S&P 500, Dow score record high closes as Nvidia results buttress AI rally
Rango diario
24.87 25.21
Rango anual
23.71 33.78
- Cierres anteriores
- 25.03
- Open
- 24.98
- Bid
- 24.87
- Ask
- 25.17
- Low
- 24.87
- High
- 25.21
- Volumen
- 5.345 K
- Cambio diario
- -0.64%
- Cambio mensual
- -2.36%
- Cambio a 6 meses
- -19.70%
- Cambio anual
- -21.42%
