货币 / HRL
HRL: Hormel Foods Corporation
25.07 USD 0.04 (0.16%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HRL汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点24.93和高点25.21进行交易。
关注Hormel Foods Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- 通胀如火就业如冰：美联储的“烫手山芋”何时落地？
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- New Strong Sell Stocks for September 5th
- Agnico Eagle Mines and Hormel Foods have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Hormel Foods (HRL)
- Kraft Heinz: Spinoff Plans Haven't Wowed Me, But Shares Are Cheap (NASDAQ:KHC)
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- The Score: Cracker Barrel, Nvidia, Kohl’s and More Stocks That Defined the Week
- S&P 500, Dow Industrials Notch Records After GDP Revision
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- S&P 500, Dow score record high closes as Nvidia results buttress AI rally
- S&P 500, Dow score record high closes as Nvidia results buttress AI rally
- S&P 500 hits record high as Nvidia results butress AI rally
- Beef and nut prices have surged — and that’s driving Hormel’s stock to its biggest drop ever
- Hormel Foods Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HRL)
- Hormel Foods Corporation (HRL) Q3 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Hormel Foods: New Guidance Puts Earnings Under 2016 Levels (NYSE:HRL)
- Nasdaq drifts higher, Nvidia outlook faces China overhang
- Hormel Foods Q3 Earnings Miss Estimates, Sales Grow 4.6% Y/Y
- Earnings call transcript: Hormel Foods Q3 2025 misses EPS, stock drops
- Hormel (HRL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
日范围
24.93 25.21
年范围
23.71 33.78
- 前一天收盘价
- 25.03
- 开盘价
- 24.98
- 卖价
- 25.07
- 买价
- 25.37
- 最低价
- 24.93
- 最高价
- 25.21
- 交易量
- 1.462 K
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- -1.57%
- 6个月变化
- -19.05%
- 年变化
- -20.79%
