HRL: Hormel Foods Corporation

25.03 USD 0.29 (1.17%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HRL за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.75, а максимальная — 25.13.

Следите за динамикой Hormel Foods Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости HRL

Дневной диапазон
24.75 25.13
Годовой диапазон
23.71 33.78
Предыдущее закрытие
24.74
Open
24.82
Bid
25.03
Ask
25.33
Low
24.75
High
25.13
Объем
5.399 K
Дневное изменение
1.17%
Месячное изменение
-1.73%
6-месячное изменение
-19.18%
Годовое изменение
-20.92%
