HRL: Hormel Foods Corporation
25.03 USD 0.29 (1.17%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HRL за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.75, а максимальная — 25.13.
Следите за динамикой Hormel Foods Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HRL
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- New Strong Sell Stocks for September 5th
- Agnico Eagle Mines and Hormel Foods have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Hormel Foods (HRL)
- Kraft Heinz: Spinoff Plans Haven't Wowed Me, But Shares Are Cheap (NASDAQ:KHC)
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- The Score: Cracker Barrel, Nvidia, Kohl’s and More Stocks That Defined the Week
- S&P 500, Dow Industrials Notch Records After GDP Revision
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.16%
- S&P 500, Dow score record high closes as Nvidia results buttress AI rally
- Beef and nut prices have surged — and that’s driving Hormel’s stock to its biggest drop ever
- Hormel Foods Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HRL)
- Hormel Foods Corporation (HRL) Q3 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Hormel Foods: New Guidance Puts Earnings Under 2016 Levels (NYSE:HRL)
- Nasdaq drifts higher, Nvidia outlook faces China overhang
- Hormel Foods Q3 Earnings Miss Estimates, Sales Grow 4.6% Y/Y
- Earnings call transcript: Hormel Foods Q3 2025 misses EPS, stock drops
- Hormel (HRL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
Дневной диапазон
24.75 25.13
Годовой диапазон
23.71 33.78
- Предыдущее закрытие
- 24.74
- Open
- 24.82
- Bid
- 25.03
- Ask
- 25.33
- Low
- 24.75
- High
- 25.13
- Объем
- 5.399 K
- Дневное изменение
- 1.17%
- Месячное изменение
- -1.73%
- 6-месячное изменение
- -19.18%
- Годовое изменение
- -20.92%
