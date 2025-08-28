Devises / HRL
HRL: Hormel Foods Corporation
24.83 USD 0.12 (0.48%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HRL a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.83 et à un maximum de 25.14.
Suivez la dynamique Hormel Foods Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
24.83 25.14
Range Annuel
23.71 33.78
- Clôture Précédente
- 24.95
- Ouverture
- 24.98
- Bid
- 24.83
- Ask
- 25.13
- Plus Bas
- 24.83
- Plus Haut
- 25.14
- Volume
- 4.589 K
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- -2.51%
- Changement à 6 Mois
- -19.83%
- Changement Annuel
- -21.55%
20 septembre, samedi