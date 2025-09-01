Moedas / GRMN
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)
234.07 USD 2.68 (1.13%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GRMN para hoje mudou para -1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 233.01 e o mais alto foi 238.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Garmin Ltd (Switzerland). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GRMN Notícias
- KeyBanc reitera classificação das ações da Garmin, citando resiliência do negócio
- Garmin stock rating reiterated by KeyBanc, cites business resilience
- Garmin (GRMN) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Garmin se associa à King’s College London para pesquisa de saúde materna
- Garmin partners with King’s College London for maternal health research
- Flex and Renesas Team Up for Advanced Power Management Solutions
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- HAYW or GRMN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Garmin unveils rechargeable Rally 110 and 210 cycling power meters
- Garmin unveils Edge 550 and 850 cycling computers with enhanced training features
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Garmin unveils first smartwatch with satellite connectivity
- Garmin launches premium GPS handheld with off-grid photo sharing
- Garmin (GRMN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Faixa diária
233.01 238.33
Faixa anual
160.94 246.50
- Fechamento anterior
- 236.75
- Open
- 237.33
- Bid
- 234.07
- Ask
- 234.37
- Low
- 233.01
- High
- 238.33
- Volume
- 865
- Mudança diária
- -1.13%
- Mudança mensal
- -1.46%
- Mudança de 6 meses
- 8.52%
- Mudança anual
- 32.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh