통화 / GRMN
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)
234.97 USD 2.31 (0.97%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GRMN 환율이 오늘 -0.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 234.76이고 고가는 238.52이었습니다.
Garmin Ltd (Switzerland) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
234.76 238.52
년간 변동
160.94 246.50
- 이전 종가
- 237.28
- 시가
- 238.34
- Bid
- 234.97
- Ask
- 235.27
- 저가
- 234.76
- 고가
- 238.52
- 볼륨
- 1.326 K
- 일일 변동
- -0.97%
- 월 변동
- -1.09%
- 6개월 변동
- 8.94%
- 년간 변동율
- 33.48%
